"Meglio prevenire. Consiglio di vaccinarsi"

Sandro Vasina, medico di medicina generale a Ravenna. La sensazione è che queste feste siano contrassegnate da un boom di persone influenzate. Quale è il quadro reale?

"Il fatto è che influenza e covid si sovrappongono, tanto più che i sintomi sono molto simili. Per quanto mi riguarda, ho rilevato un’esplosione di casi covid nelle ultime due settimane".

I casi di persone influenzate quindi, se parametrate allo scorso anno, non sono cresciuti?

"Io non ho dati specifici, parlo in base alla mia attività quotidiana. La mia risposta è no. Siamo in linea con i casi del 2022. Certamente è aumentare la richiesta di un consulto medico rispetto allo scorso anno, visto che c’è anche il covid da tenere in considerazione".

L’influenza è più aggressiva rispetto al 2022? Ha avuto casi di persone finite al pronto soccorso?

"No, non ho riscontrato situazioni di questo genere".

Chi deve prestare particolare attenzione all’influenza?

"Certamente gli anziani sono quelli da monitorare con più attenzione. Loro hanno i maggiori rischi di disidratazione".

È aumentata la richiesta di vaccinazioni antinfluenzali?

"Le categorie di persone che si vaccinavano in passato sono grossomodo le stesse. Aggiungo che quasi tutti scelgono di vaccinarsi sia contro l’influenza che contro il covid".

A proposito del virus che tanto ci ha fatto (e sta facendo) penare, a che punto è la situazione?

"La campagna di vaccinazione contro covid, viste anche le decisioni del governo - vedi la circolare ministeriale estiva - è partita con grande ritardo. Riscontro che chi è stato contagiato, ed era vaccinato, lo ha vissuto come un raffreddore".

A proposito di sintomi, quelli di influenza e covid sono simili?

"Come dicevo prima, spesso e volentieri si sovrappongono. Chi è stato contagiato dal covid ha avuto un raffreddore - e a volte mal di gola - più accentuato. Il consiglio che do sempre ai miei pazienti è quello di fare un tampone. C’è da poi da aggiungere un altro aspetto che ho notato nei miei pazienti".

Quale?

"Il ritardo della positivizzazione, che va sempre tenuto in conto".

Di quanti giorni parliamo?

"Il covid si presenta solitamente dopo un giorno e mezzo-due giorni. Quindi, in caso di raffreddore e mal di gola, il mio consiglio è quello di mettersi in isolamento e di fare un tampone dopo un paio di giorni. Quelli acquistabili in farmacia sono molto efficaci".

Il suo consiglio, in generale, è quello di vaccinarsi?

"Decisamente. Come dicevo, c’è questo clima del ’liberi tutti’ che non aiuta. Meglio vaccinarsi. Io stesso, venendo a contatto con tante persone per il mio lavoro, ho ripreso a usare la mascherina. Ecco. Consiglio anche a chi si trova in contesti dove ci sono tante persone, di fare lo stesso".

l.b.