"Meglio trasferirla in un’altra sede"

In attesa della sentenza che arriverà il 15 giugno, il Comune prosegue la sua battaglia contro la diffusione della dipendenza da gioco d’azzardo legalizzato, che colpisce sempre più persone di ogni età e ceto sociale. È stato anche attivato, dalla fine del 2021, Esc, lo sportello sociale che offre gratuitamente orientamento, consulenza e sostegno ai giocatori d’azzardo e ai loro familiari. Una riflessione sulla decisione dei gestori della sala di via Secondo Bini di ricorrere al Consiglio di Stato arriva dall ’assessore al commercio Annagiulia Randi.

Assessore Randi, cosa succede adesso?

"Aspetteremo che la giustizia faccia il suo corso, noi siamo tranquilli, abbiamo fatto una scelta coerente con la normativa regionale, continuando la nostra lotta totale alla dipendenza dal gioco d’azzardo legalizzato sul nostro territorio".

I titolari della sala contestano la scelta del cinema tra i luoghi sensibili.

"I luoghi sensibili sono quelli di aggregazione come parchi, chiese, scuole, musei, anche cinema. Sono frequentati da persone a rischio, come gli adolescenti, i giovani. La normativa regionale chiedeva appunto di individuarli e di verificare se a distanza di 500 metri fossero presenti sale slot, ed è quello che abbiamo fatto".

Nel frattempo la sala di via Secondo Bini rimarrà aperta.

"Sì. L’istanza per la sospensione della sentenza del Tar Emilia Romagna, che confermava la chiusura della sala, è stata accolta semplicemente perché la data dell’udienza è davvero molto vicina".

All’epoca della sentenza del Tar i titolari della sala sostennero non ci fosse sufficiente alternativa per trasferirsi in un altro luogo del territorio ravennate. È così?

"No. Il nostro territorio è sufficientemente ampio per consentire il trasferimento dell’attività. Non stiamo chiedendo a degli imprenditori di chiudere l’attività, ma di trasferirla in un’altra sede".

a.cor.