Mei, 30 anni e non sentirli. Ha lanciato Diodato e Corsi

E’ tutto pronto a Faenza per l’edizione 2025 del Meeting delle Etichette indipendenti, a trent’anni dalla prima rassegna che ebbe luogo nel lontano 1995. Tre giorni di concerti, forum, convegni e mostre, dal 3 al 5 ottobre, per quello che negli anni è stato un trampolino di lancio per alcune delle voci più rilevanti della scena musicale italiana, quali Ermal Meta, Diodato, i Måneskin, ma anche Lucio Corsi, che ha rappresentato l’Italia all’ultimo Eurovision. Quello del Mei "è un anniversario importante – rivendica l’assessora regionale alla Cultura Gessica Allegni –. Trent’anni sono un bel traguardo, segno di un percorso che rappresenta la vitalità e l’importanza del Mei, una piattaforma di scouting per la nuova musica italiana indipendente ed emergente, consolidata e riconosciuta. Nel corso degli anni il Mei ha dato l’opportunità a molti giovani artisti di esibirsi e farsi conoscere. Lo testimoniano i successi dei tanti interpreti che, partiti proprio dai palchi di Faenza, sono arrivati oggi ad essere pilastri della musica in Italia e non solo. A dimostrazione della concreta capacità di questa manifestazione di portare allo scoperto il talento".

Anche quest’anno il Mei trasformerà Faenza per tre giorni in una vera e propria città della musica, con concerti, presentazioni musicali e letterarie, convegni e mostre, affiancati da una parte espositiva rivolta agli operatori della filiera musicale, oltre all’immancabile Fiera del Disco. Tanti i premi e i riconoscimenti assegnati anche quest’anno: tra questi quello a Eugenio Finardi, a cui verrà consegnata la Targa Mei come miglior artista indipendente, e ad Antonella Ruggiero, che riceverà il premio alla carriera.

"Le Targhe Mei da sempre hanno saputo anticipare quali erano alcuni futuri percorsi musicali di successo del nostro paese, e lo dimostrano le Targhe assegnate come Miglior Artista Emergente nel 2017 e come Miglior Artista Indipendente nel 2023 a Lucio Corsi, ma anche quella assegnata a Colapesce & Dimartino nel 2019 e a Brunori Sas nel 2017", ricorda il patron del Mei Giordano Sangiorgi. Tanti gli artisti che già ora popolano il cartellone della tre giorni musicale: venerdì in Piazza della Libertà, a partire dalle 18, sarà la volta di Roberta Giallo, che presenterà il nuovo disco, oltre che di Isabella Del Fagio, Matilde Montanari, Monnaelisa e Amanda Vitale, insieme a Stella Merano, Antonia Ruozzo e Jvlia. Sul palco centrale sabato saliranno invece Anna Castiglia, Giulia Mei, Foreign Air, 18k con Ed Mars e 4997, Deschema, Cristian Albani, Giovanni Segreti Bruno, Cecilia Baliva, Davide Amati, Nika, Francesco Picciano, Diletta Fosse, Tony Esposito, Anna Tagliabue e Pellegatta. Domenica invece chiuderanno la rassegna, sul palco centrale, Opera Indie, Folkstone e Ologramma.