Mei, anteprima a tutto rap

Anteprima oggi del Mei, con la finale nazionale italiana di ’New York canta’ presso il Teatro Sarti di Faenza (via Carlo Cesare Scaletta 10, ore 19, ingresso libero). In giuria ci saranno, tra gli altri, Clementino e Lda. L’evento è coordinato da Giordano Sangiorgi, patron del Mei. Trenta i finalisti provenienti da tutta Italia che si sfideranno nel corso della serata, al termine della quale verranno selezionati i 5 finalisti per la finalissima che si terrà l’8 ottobre presso l’Oceana Theater (ex Master Theater) di New York.

A presiedere la giuria, accogliendo l’invito dell’associazione culturale di New York, sarà Claudio Cecchetto al quale sarà assegnato il premio ’Mike Bongiorno award’. "NYCanta Unico! Mondiale! – Afferma Claudio Checchetto –. Un talent show ‘made in Italy’ dalla capitale delle capitali, da New York. Per i ragazzi in gara è già un successo partecipare".

Nel corso della serata si esibiranno live Iva Zanicchi, Clementino, Noemi e Lda. Fin dalla prima storica edizione, il Mei, la manifestazione, fondata e diretta da Sangiorgi, è stata la piattaforma di lancio della nuova scena indipendente italiana con artisti che sono diventati pilastri della musica in Italia (tra gli altri Diodato, Afterhours, Bluvertigo, Marlene Kuntz, Csi, Pitura Freska, Baustelle, Caparezza, Negramaro, Brunori Sas, Perturbazione, Marta sui Tubi, Offlaga Disco Pax, e tantissimi altri).