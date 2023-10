Mei, da Manuel Agnelli a Elisa. Tutti i protagonisti del weekend

Conto alla rovescia per l’edizione 2023 del Meeting delle etichette indipendenti a Faenza. Partito nel 1994 e nel 1995 con due edizioni al Pala Bubani quando ancora si chiamava Festival delle Autoproduzioni, alla vigilia del trentennale il Mei si allarga a tutta la città, con concerti nelle zone di Faenza più colpite dall’alluvione dello scorso 16 maggio: piazza Ferniani, l’esterno della palestra Lucchesi, il parco di via Calamelli. Cuore della manifestazione in calendario fra venerdì 6 e domenica 8 ottobre sarà ovviamente piazza del Popolo, che nella serata di sabato 7 ospiterà i live, fra gli altri, di Elisa e Dolcenera, mentre il protagonista di domenica sarà Manuel Agnelli. "Per tutti e tre si tratta di un ritorno sul nostro palco – spiega il patron del Mei, Giordano Sangiorgi –. Arrivarono tutti al Mei nei primissimi anni della loro carriera, da soliste o, nel caso di Manuel Agnelli, insieme agli Afterhours".

Entrambi i concerti prenderanno il via alle 18, con un cartellone che vedrà salire sul palco vari artisti, per concludersi con i live dei nomi più attesi. Fra questi Statuto, Gang, Lucio Corsi, Nobraino, Savana Funk, Etta, Lorenzo Lepore, Analogic, Altrove e Alessandro Ristori – tutti sul palco sabato 7 – ma anche, fra chi si esibirà domenica, Giovanni Bertoni e Veronica Rudian. Venerdì apriranno invece il festival la Banda del Passatore, Team Dance Borgo, La storia di Romagna, Nicolò Quercia e la Filuzzeria. La serata di venerdì vede in programma anche un omaggio a Rodolfo Santandrea, "premio della Critica al Festival di Sanremo del 1984 ai tempi del suo album d’esordio – prosegue Sangiorgi – un personaggio diventato di culto fra le giovani generazioni di musicisti indie". Novità di questa edizione il palco riservato all’elettronica, che verrà allestito all’interno del complesso degli ex Salesiani, a sua volta una delle zone colpite dall’alluvione in cui il Mei ha deciso di portare la sua musica. Aprono la rassegna, venerdì 6, le Emisurela, duo liscio-folk recentemente chiamate a rappresentare l’Emilia Romagna al Festival delle Regioni, "sul palco insieme agli alluvionati del liscio – sottolinea Sangiorgi – realtà nata proprio all’indomani delle inondazioni di maggio".

f.d.