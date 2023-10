Mei, il giorno di Elisa e Dolcenera

Entra nel vivo il Mei 2023. Il Meeting delle etichette indipendenti, nato nel 1997 come naturale evoluzione della Festa delle autoproduzioni tenutasi nei due anni precedenti, ritrova ora sulla sua strada due artiste che diedero il via alla propria carriera proprio in quegli anni tra il finire del Novecento e l’inizio del 2000. Sul palco saliranno infatti Elisa e Dolcenera, protagoniste di due dei momenti più attesi del programma del Mei di quest’anno (il terzo è quello relativo a Manuel Agnelli, sul palco domani). Le due cantautrici, entrambe classe ‘77, all’esordio la friulana proprio nel ‘97 e la pugliese nel 2003, tornano al Mei dopo aver calcato i palchi del festival da giovanissime, come pure accadde agli Afterhours di Agnelli. Il concerto in piazza del Popolo prenderà il via alle 18: prima di loro si esibiranno Statuto, Gang, Savana Funk, Lucio Corsi, Nobraino, Roberta Di Lorenzo, Hernandez & Sampedro, Alessandro Ristori, Analogic e Lorenzo Lepore. Oggi è in programma anche il Forum del giornalismo musicale, a partire dalle 15. In agenda l’incontro con Carlo Pahler e Noemi Serracini (autrice e conduttrice Rai Radio2) dal titolo ‘La Radio racconta ancora la musica?’; alle 17 verrà presentato il volume ‘Musica di Carta – 50 anni di Riviste Musicali in Italia’, mentre alle 17.30 il Premio Michele Manzotti verrà consegnato a Marcella Sullo. La Targa Mei Musicletter andrà invece a All Music Italia, al blogger Massimo Granieri e al podcast Rocket Girls di Laura Gramuglia. Alle 18.30 seguirà il ‘Giornalismo musicale, quali frontiere per la formazione?’, a cura dell’Agimp, con Silvestro Ramunno (presidente dell’Ordine dei giornalisti Emilia-Romagna), Vincenzo Cimino (presidente dell’Odg Molise) e Livio Costarella (giornalista e critico musicale).

Alle 18 è in programma la ‘musica nelle zone alluvionate di Faenza’: "Sette artisti emergenti indipendenti metteranno in scena altrettanti concerti acustici, al suono fra gli altri di Romagna Mia, per non dimenticare", spiegano dal Mei. Alle 18 si esibiranno Merysse, Disagio, Bubba’s Brigada, Gloria Galassi & Giacomo Ambrosini, Tommaso Varisco e Simone Bonetti, Fabrizio Cimatti, Alvio Focaccia & Co degli Alluvionati e Whimistical Bees.

I musicisti suoneranno in sette luoghi alluvionati in contemporanea: alle 18 i Merysse in via Lapi all’incrocio con via Orzolari; la cantautrice faentina Disagio suonerà di fronte alla pasticceria Pink Panther; i faentini della Bubba’s Brigada in piazza Ferniani; Gloria Galassi con Dirlinger di fronte all’asilo ‘Il Girasole’, in via Calamelli; Tommaso Varisco e Simone Bonetti sul Prato attiguo all’edicola di via Lapi; Fabrizio Cimatti, Alvio Focaccia e gli Alluvionati del Liscio saranno invece in scena di fronte palestra Lucchesi, in via Cimatti; la band dei Whimistival Bees suonerà invece in corrispondenza della sede di Artistation in via Silvio Pellico, scuola di musica distrutta dall’alluvione. Alle 10, al palazzo del Podestà, aprirà la fiera del vinile, con la vendita di dischi usati.

f.d.