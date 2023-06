’Melodramma in Coro’ a Lugo Concerto benefico per la musica

Non si fermano gli appuntamenti ospitati dal Chiostro del Monte di via Garibaldi a Lugo. Oggi alle 21:30 si esibirà Coro Casa della Carità che presenta ’Melodramma in Coro’. Il Coro, nato nella Parrocchia di San Francesco di Paola, è formato da una quarantina di elementi di tutte le età, suddivisi in quattro sezioni e si avvale della collaborazione di solisti e musicisti per l’esecuzione dei brani. Tra gli appuntamenti più importanti del coro vi è stato un concerto di commemorazione per il 150° anniversario della morte di Gioachino Rossini, tenutosi a Lugo nel 2018. Il concerto aderisce al progetto ’Cori Emilia Romagna’. Le donazioni ricevute verranno devolute in primo luogo agli eventuali cori che hanno avuto danni alla sede, alla strumentazione musicale eo informatica, ai loro archivi musicali e poi al recupero di una struttura culturale danneggiata; offerta libera.