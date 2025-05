Membra Jesu nostri. L’opera sacra di Buxtehude

Se è vero che Johann Sebastian Bach, appena ventenne, affrontò a piedi il lungo viaggio da Arnstadt a Lubecca, quasi 400 chilometri, per ascoltarne il genio e carpire i segreti del suo contrappunto, l’appuntamento con la musica di Dietrich Buxtehude è irrinunciabile. Al grande compositore tedesco, che ha dominato il panorama musicale nordeuropeo tra la seconda metà del Seicento e i primissimi anni del Settecento, Ravenna Festival dedica una delle sue preziose “anteprime”: Membra Jesu Nostri, composizione sacra per soli, coro, archi e basso continuo, è al centro di un progetto che debutta oggi alle 19 nella Basilica di Sant’Agata Maggiore (via Mazzini, Ravenna; in scena tutti i giorni fino a lunedì 26 maggio eccetto il giovedì) e vede impegnate insieme le forze e i talenti delle maggiori istituzioni di formazione artistica della città di Ravenna, riunite in un “polo artistico”.

La partitura è infatti affidata al Coro & Ensemble 1685 del Conservatorio Giuseppe Verdi diretti al cembalo da Antonio Greco; dall’altra, l’elemento visivo e “scenografico”, ovvero il visual project, è frutto del lavoro degli allievi dell’Accademia di Belle Arti, in particolare del corso di Nuove tecnologie dell’arte, che elabora un “tappeto visivo” digitale ispirato all’iconografia antica. Il compositore di origine tedesca, attivo a Lubecca come organista presso la Marienkirche dal 1667 e per quarant’anni fino alla morte nel 1707, fu considerato dai contemporanei un modello assoluto di intelligenza musicale per poi essere quasi dimenticato nel secolo successivo e infine pienamente riscoperto nel Novecento. E se inizialmente ad attrarre fu soprattutto la sua produzione organistica, grande rilievo è stato in seguito riconosciuto ai più complessi lavori sacri di carattere drammatico che egli seppe introdurre nelle serate musicali, le Abendmusiken, divenute una consuetudine per la borghesia della città anseatica.

Membra Jesu Nostri è un raffinato ciclo di sette cantate che invita alla meditazione sul Cristo crocifisso, con uno sguardo che procede in senso ascendente dai piedi sino al volto, come suggerisce la sequenza dei titoli delle cantate: Ad pedes, Ad genua, Ad manus, Ad latus, Ad pectus, Ad cor, Ad faciem. La straordinaria qualità della partitura insieme alla rarità dell’esecuzione rende il progetto delle istituzioni ravennati ancor più prezioso e accattivante. Tanto più considerando l’esperienza maturata dai giovani musicisti sotto la guida del maestro Antonio Greco (docente di Esercitazioni Corali al “Verdi”), che dal 2018 ha dato vita al Coro & Ensemble 1685, fondamentale banco di prova per gli allievi, intitolato proprio all’anno di nascita di Bach (e di Händel).

In questa occasione ad emergere saranno le voci di Camilla Pacchierini e Anna Rigotti (soprani), Maria Cobarrubias (contralto), Mattia Dattolo e Carlo Prampolini (tenori) e Marcello Zinzani (basso), mentre all’Ensemble si uniranno le viole da gamba di Martina Weber, Antonello Manzo, Elisa Moretta e Rolando Moro. Info e prevendite: 0544 249244 – www.ravennafestival.org; 15 euro posto unico non numerato; under 18: 5 euro.