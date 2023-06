Memorial Rossi Un’edizione tra calcio e solidarietà

Torna il Memorial Francesco Rossi da domani a domenica. Il torneo internazionale di calcio giovanile si svolgerà tra Cervia e Cesenatico; parteciperanno 250 squadre per un totale di 626 partite, con più di 10.000 arrivi. L’evento organizzato da Adriasport in collaborazione con Bakia Cesenatico oltre ad essere un bellissimo momento di fair play, sarà anche l’occasione per aiutare le popolazioni colpite dalla alluvione degli scorsi giorni. Sarà possibile acquistare, la t-shirts "Forza Romagna #tinbota", con proventi in beneficenza. Cerimonia inaugurale domani alle 20.30, presso lo Stadio Moretti di Cesenatico.