Memorial ’Vitali’, stasera in campo per il secondo turno

Si giocano questa sera, tutte alle 20.30, le gare del secondo turno dell’11ª edizione del Memorial ’Franco Vitali’, ovvero la Coppa di Terza Categoria Ravenna, alla quale partecipano solo le squadre della provincia, sotto l’egida della delegazione di Ravenna. Dopo un primo turno con partite di andata e ritorno, in questo secondo si gioca in gara secca con i calci di rigore in caso di parità al 90’.

Le 26 partecipanti al primo turno si sono dimezzate, ridotte a 13: oggi si giocano cinque partite mentre – per sorteggio – tre formazioni (Bisanzio, Conselice e Cral Mattei) sono già ammesse ai quarti di finale con un tabellone tennistico già determinato. Il Wild Bagnara di Lorenzo Piancastelli (nella foto) ospita il Biancanigo: chi vince affronterà il Conselice. Allo stadio Neri il Faenza Under21 se la vedrà con le Saline Romagna, col Bisanzio che aspetta la vincitrice. Ugualmente la vincente di Atlas-Atletico Lugo, sarà opposta al Cral Mattei.

Si disputano anche Vatra-Prada a Santa Maria in Fabriago e Cervia United Under21-Camerlona allo ’Sbrighi’ di Castiglione: le due vincenti si affronteranno nei quarti di Coppa.

Programma 11º Memorial ’Vitali’, Coppa Terza Categoria. Ottavi (ore 20,30): Atlas-Atletico Lugo, Cervia United Under21-Polisportiva Camerlona, Faenza Under21-Saline Romagna, Vatra-Prada, Wild Bagnara-Biancanigo. Già qualificate per sorteggio Bisanzio, Conselice e Cral Mattei.

u.b.