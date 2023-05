Mensa Amica, aumentano i pasti distribuiti

Approvato il bilancio consuntivo 2022 dell’associazione ‘Un posto a tavola’ che gestisce Mensa Amica. L’approvazione è avvenuta in occasione dell’assemblea, dopo la relazione della presidente Silvia Elena Berlati e la presentazione del consuntivo, che si è chiuso con un disavanzo di 12.214 euro. Sugli accessi e le persone aiutate, abbandonate le mascherine nel mese di maggio, sono cresciuti i numeri di persone nei turni, delle docce per l’accesso di più di una persona alla volta ai bagni, e, dal mese di ottobre, si è ripreso a far sedere gli utenti a tavola in uno spazio allestito nel cortile. Fino al mese di agosto sono stati effettuati controlli dall’Ausl tramite tamponi fatti in mensa.

Nel 2022 sono stati distribuiti 23.884 pasti, 19.076 sportine con la cena e dato la possibilità di fare 1.429 docce, servizi tutti in aumento. Rispetto al 2021 il numero dei pasti è aumentato del 25% circa con una media di 85 al giorno, le sportine sono aumentate del 16% con una media di 68 al giorno. La media delle docce è stata di 10; 12.500 le ore di volontariato. "Alla tipologia di persone che da sempre frequenta la nostra mensa quest’anno si sono aggiunte molte famiglie ucraine scappate dalla guerra e, purtroppo, molti profughi ospitati nel centro di accoglienza di Tagliata che non vengono assistiti adeguatamente – spiega Silvia Elena –. Con l’apertura in ottobre siamo ritornati a far sedere i nostri utenti nello spazio allestito sul piazzale. Il servizio prevede la distribuzione tipo self service solamente alle persone che si presentano senza dare alimenti da portare ad altri se non indicati dai servizi. I volontari sono la colonna portante di questo grande progetto che da 15 anni stiamo portando avanti rivolto alle persone che attraversano, per vari motivi, momenti di difficoltà". Nell’ottica di ’aiutare quando si è aiutati’, anche lo scorso anno, tramite la convenzione con il Tribunale di Ravenna, sono state accolte persone che devono svolgere lavori socialmente utili o messe alla prova; nel 2022 hanno prestato servizio presso Mensa Amica 23 persone. Prosegue anche la collaborazione con il Comune per l’inserimento di una persona svantaggiata; Continua il buon rapporto con tutte le forze dell’ordine con le quali la collaborazione è sempre massima. Numerosi i bandi ai quali ai quali si è aderito per raccogliere fondi, per sostenere altri progetti solidali in aiuto di altre realtà locali e regionali. L’attività di Mensa Amica, oltre ai volontari, è possibile anche grazie ai numerosi "fornitori e i sostenitori, come sempre, non sono mancati; a loro il mio ringraziamento per la sensibilità che sempre dimostrano per il nostro progetto", ha concluso Berlati.

Ilaria Bedeschi