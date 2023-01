Mensa Matellica, centrale e frane "Non fu colpa del taglio degli alberi"

I due scenari investigativi erano divergenti e inconciliabili. Ieri mattina il gip Janos Barlotti ha escluso il primo decidendo per l’archiviazione. Ma la questione è destinata a riproporsi nel processo, tutt’ora in corso, alimentato dal secondo. Al centro di tutto c’è l’origine delle frane lungo il Savio a Mensa Matellica, a monte della centrale idroelettrica. E qui le parti si invertono: perché il focus davanti al gip era su una delle attuali parti civili nel processo (è tutelata dall’avvocato Massimiliano Nicolai). E soprattutto perché a proporre le denunce nel luglio 2018 e nel marzo 2019 – per le quali a febbraio 2022 c’era stata richiesta di archiviazione e conseguente opposizione -, attraverso il suo amministratore unico era stata l’azienda che, sempre nel processo, si trova invece sul banco degli imputati, la Hydroenergy (avvocato Alessandro Melchionda), società che dal 2016 è titolare della concessione di derivazione di acqua pubblica a uso idroelettrico. In estrema sintesi la società riconduceva l’accaduto a un importante sfalcio di alberi escludendo che si trattasse del modesto sfalcio attribuito a Enel. Per la procura invece quello sfalcio sarebbe stato operato proprio da Enel; in ogni caso l’accusa aveva insistito per l’archiviazione dato che una consulenza aveva già...