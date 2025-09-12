Mensa universitaria in centro. Aprirà in via Ponte Marino e avrà un centinaio di posti

Ravenna avrà la mensa universitaria, aprirà in pieno centro, sotto ai portici di via Ponte Marino, nell’angolo con vicolo Gabbiani. Verrà allestita in un grande locale chiuso ormai da diversi anni che in passato aveva ospitato un negozio di abbigliamento con anche un bar all’interno. Il 20 giugno è stata formalizzata una convenzione tra Ergo, l’Azienda regionale per il diritto agli studi superiori, e l’Istituto diocesano per il sostentamento del clero proprietario dell’immobile. In un primo momento l’intenzione era quella di riuscire ad aprire la mensa, un servizio che gli studenti delle sede universitaria di Ravenna chiedono da tempo, entro l’autunno. Riorganizzazioni interne all’Azienda regionale hanno però ritardato i lavori, ma è questione ormai di mesi. All’interno infatti sarà necessario effettuare diversi interventi per rendere i locali compatibili con questo nuovo utilizzo, poi si procederà con l’arredo. I locali sono particolarmente grandi con l’ingresso e ampie vetrine affacciati sui portici di via Ponte Marino e una serie di vetrine che danno invece su vicolo Gabbiani.

"Gli spazi – spiega Luca Cipriani, presidente del Campus di Ravenna – sono molto belli e la posizione è strategica. Si era ipotizzato di realizzare, accanto alla mensa che dovrebbe accogliere un centinaio di posti, anche una sala studio". Gli orari di apertura copriranno l’intera giornata, di sicuro la mensa sarà aperta a pranzo e a cena, con la possibilità di avere la sala studio funzionante fino alle 22. Non è escluso che il servizio possa comprendere anche la colazione. È ancora da stabilire se la struttura sarà aperta solo agli studenti universitari. Questi sono dettagli che verranno definiti in questi mesi. "Per il campus di Ravenna – conclude il presidente Cipriani – è un servizio estremamente importante, che si affianca a quello già esistente nato dalla collaborazione tra l’ente di formazione Engim Emilia Romagna e la Fondazione Flaminia negli spazi del Giardino Rasponi". In quel caso gli studenti hanno a disposizione un punto di riferimento e di aggregazione dove poter ritirare il pasto preparato dai ragazzi dell’Engim, in via Ponte Marino avranno invece una mensa a tutti gli effetti, dove fermarsi per consumare il pasto.

Annamaria Corrado