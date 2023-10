Mensamica diventa la Cucinasorriso

Proseguono i lavori per la realizzazione della nuova cucina popolare di Cervia che prenderà il nome di ‘Cucinasorriso storie da gustare’. I lavori dovrebbero terminare nel mese di ottobre e la cucina dovrebbe diventare operativa a novembre. La cucina popolare, che rientra nel più ampio progetto Cervia Social Food, si trova in via Levico 13 e sarà il nuovo locale che, tra le tante attività, offrirà pasti alle persone più bisognose prendendo il testimone da ‘Mensa Amica’ dopo 15 anni di attività. Un upgrade, insomma, in un edificio più nuovo nel quale, grazie ai numerosi volontari, sarà preparato il cibo donato dai tanti benefattori che negli anni non sono mai mancati.

La cucina popolare raccoglie le esperienze di mense per cittadini fragili attive in città da tempo e vuole costruire uno spazio bello, in cui sia possibile stare a tavola, conoscere persone e le loro storie, fare volontariato e incontrare in qualche modo la comunità cervese. Il servizio di cucina popolare, già attivo a Bologna e a Cesena, sarà aperto all’interno di un magazzino della zona artigianale a pranzo dal lunedì al sabato ed anche alcune sere. Nell’estate 2023 Mensa Amica, al momento della tradizionale chiusura di fine agosto, è stata smontata in quanto alcune attrezzature sono state rimontate nella nuova cucina popolare di via Levico. La parrocchia della Malva, alla fine del consueto servizio di settembre, non poteva però proseguire la distribuzione dei pasti durante il momento di riposo della Mensa perché gli spazi occupati dalla mensa avrebbero dovuto accogliere di nuovo i bambini. E, infine, ‘Cucinasorriso storie da gustare’ non è ancora pronta. Per salvaguardare il servizio si è compiuto un piccolo miracolo di welfare di comunità: l’Emporio Solidale e Mensa Amica hanno messo a disposizione gli alimenti donati da ditte del territorio mentre la Casina di Tagliata, grazie ai volontari della Proloco Riviera dei Pini, ha aperto la propria cucina dove vengono preparati quotidianamente i pasti. Insomma, nonostante i due mesi necessari per l’allestimento della nuova cucina e del necessario riposo per i volontari, non è mai mancato il supporto alle persone in difficoltà, un pasto caldo non è mai mancato.

Nel frattempo la ‘Cucinasorriso’ di via Levico 13 si sta completando, grazie al lavoro di una decina di ditte cervesi, alla perizia e alla cura dei loro operai e ad un’assidua attività di numerosi volontari. Questa differente proposta, nuova per il territorio, parte proprio raccogliendo tutte le esperienze costruite nel tempo e con il desiderio di lavorare sempre in rete.

Ilaria Bedeschi