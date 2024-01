Mepa, dal primo gennaio autentificazione con Spid e Cie

Dal 1° gennaio è in atto un importante cambiamento per le imprese che partecipano agli appalti pubblici attraverso il portale Acquisti in Rete. Nuove regole, decise dall’AgID, in linea con il nuovo codice degli Appalti, hanno previsto l’accesso al portale tramite Sistema pubblico di identità digitale Spid e la Carta d’identità elettronica. Confartigianato della provincia di Ravenna, accreditata già da molti anni tra gli ‘sportelli in rete’, rammenta alle imprese associate che intendono abilitarsi al Mepa - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - o che vi operano già, che è in grado di offrire un supporto completo per affrontare concretamente tutti i passaggi richiesti.