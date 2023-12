Mercatini, canti e cortei. E c’è anche la fiaccolata dei Babbi Natale

Domani Brisighella sarà immersa in un’atmosfera natalizia tra mercatini, esposizioni, canti, cortei e musiche. Dalle 10 alle 19 il centro storico sarà animato da un mercatino con tipicità locali, oggetti di artigianato e l’esposizione di pannelli decorati su temi natalizi a cura delle scuole. Alle 15 in piazza Carducci si esibirà il gruppo ’Loading’ con canti a cappella, senza musica e a più voci: sono sette giovani del Faentino, uniti dalla passione per il canto. Alle 17 partirà la fiaccolata dei Babbi Natale che si snoderà nel borgo e nei colli circostanti al seguito di due zampognari con cornamusa e ciaramella. Alle 21 nel foyer del Teatro Pedrini gli ’Impopolari’ accompagneranno il pubblico in un viaggio musicale seguendo la voce narrante dell’attrice teatrale Giorgia Trasselli.