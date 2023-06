Mercatini, cibo e giochi in centro

Oggi è in programma nel centro storico di Bagnacavallo il secondo appuntamento dell’iniziativa ’Di martedì’, promossa dalla rete di imprese ’Bagnacavallo fa Centro’. Dopo la prima serata del 13 giugno, tornano i mercatini creativi e dei ragazzi, giochi e animazioni, musica e street food e negozi aperti in centro.

Alle 20.30 sul palco di piazza della Libertà saranno premiati i lavori realizzati dai ragazzi delle scuole medie di Bagnacavallo per i concorsi ’Un poster per la pace’ a cura del Lions Club e ’La mia Europa 2023’. I lavori saranno esposti pubblicamente.

La serata proseguirà alle 21 con il concerto della Groovemates Band. È inoltre prevista in piazzetta del Carmine dalle 20.30 l’esibizione delle atlete dell’associazione Infinity Gym.

In via Matteotti ci si potrà divertire con giochi di legno e d’ingegno di vario tipo e in via Mazzini sarà allestito il mercatino dei ragazzi a cura della Pro Loco (info e adesioni: Ilaria 338 8025307).

Ci sarà inoltre ’Bagnacavallo a spasso’, visita guidata per le vie del centro tra arte e storia (info e prenotazioni: Elisabetta Borda 388 9036147). L’associazione Officina proporrà, nel cortile di Palazzo Vecchio alle 21.15, il secondo appuntamento con ’Pittoresse’, incontri con l’arte dedicati alle donne pittrici.

L’ultimo appuntamento con l’iniziativa ’Di martedì’ è in programma il 27 giugno.