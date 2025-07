Mercatini dei Ragazzi, inizio col botto. Oltre 200 stand colorano la piazza

Un’ondata di allegria giovedì sera ha colorato piazza del Popolo per la prima serata dei Mercatini dei Ragazzi. Con lo slogan ‘Uno per tutti, tutti per uno’, l’edizione 2025 ha preso il via col botto, trasformando il cuore della città in un vivace laboratorio di scambio e condivisione. Oltre 200 stand hanno animato la piazza, con un’infinità di giochi, libri e oggetti curiosi. Bambini e ragazzi, affiancati da familiari e assistenti, hanno partecipato al mercatino con entusiasmo. "È iniziato uno degli appuntamenti più amati dell’estate faentina – sottolinea il sindaco Massimo Isola –. Il Mercatino dei Ragazzi in piazza del Popolo è una tradizione che colora il cuore della città per quattro giovedì di luglio, trasformando la piazza in un piccolo mondo fatto di giochi, libri, oggetti curiosi e tanta allegria. È bellissimo vedere la piazza piena di bambini, famiglie, sorrisi. Ogni anno si rinnova la stessa magia".

L’evento, organizzato dalla Consulta del Volontariato e delle Associazioni della Romagna Faentina Odv, con il patrocinio del Comune di Faenza e la collaborazione di Gev e Avis, non ha scopo di lucro e si conferma un vero e proprio laboratorio di aggregazione e cittadinanza attiva, promuovendo il riuso e il risparmio. I prossimi appuntamenti sono in programma giovedì 10, 24 e 31 luglio, sempre dalle 18 alle 22. Possono esporre ragazzi tra i 6 e i 14 anni, accompagnati da un maggiorenne. Sono ammessi giocattoli usati, libri, accessori e piccoli manufatti artigianali. Il valore di ciascun oggetto non deve superare i 50 euro. Si può esporre un solo oggetto elettronico (cellulari, accessori) per banco. Per partecipare è obbligatorio iscriversi inviando una mail all’indirizzo info@consultavolontariatoromagnafaentina.it. Le prenotazioni si aprono ogni settimana dal venerdì alle 15 e si chiudono il martedì alle 23, antecedenti al giovedì di interesse. Ogni richiesta riceverà una risposta con il numero della piazzola assegnata. Il giorno dell’evento, dalle 18, i partecipanti dovranno presentarsi alla postazione della Consulta con la prenotazione per ritirare il tesserino e procedere all’allestimento del proprio stand.