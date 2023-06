Mercatino dedicato al vintage oggi e domani in viale Roma

Oggi e domani il market dedicato al vintage e alle produzioni indipendenti approda a Cervia. Per due sere consecutive, dalle ore 19 alle 24, ’Garage Sale’ animerà viale Roma con stand di collezionisti, artisti e creativi del market etico e sostenibile, partecipando così al progetto ’Ti riporto al mare’, che mira a rivitalizzare il viale cervese. Oltre allo shopping consapevole, una grande attenzione è riservata ai più piccoli con diverse iniziative: il Garage Sale Kids, il market dedicato alle bambine e ai bambini che vogliono sperimentare il valore del recupero e del riciclo; uno spettacolo di burattini e il Kid’s Drive In, l’ormai popolare cinema all’aperto con le macchinine di cartone costruite dagli stessi bambini, a cura della libreria per ragazzi Bubusettete; l’Area Kids, con gonfiabili, palloncini, zucchero filato e giochi. Novità di questo primo appuntamento è la rete di attività di somministrazione e commerciali del luogo che aderisce all’evento offrendo ai visitatori scontistiche e promozioni. Saranno raccolti fodi per gli alluvionati; sarà presente il food truck di MamaEli Street Food, con proposte della cucina sudamericana.