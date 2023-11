Mercatino ’La Pulce d’acqua’ in Darsena dalle 8.30

Ancora un appuntamento con il mercatino dell’usato “La Pulce d’Acqua”, in programma in Darsena domenica dalle 8.30 alle 18.30. Si tratta della penultima data dell’anno: la prossima è venerdì 8 dicembre. Domenica 26 novembre ritornerà poi il mercatino “gemello”, “La Pulce nel Baule”, nel piazzale del Pala De André dalle 8 alle 18. Queste fiere del riciclo consentono a tutti di acquistare a prezzi contenutissimi libri, bijoux, abbigliamento e tanto altro. E, molto spesso, di scoprire pezzi rari. Vista la varietà degli oggetti, non c’è limite alle possibilità, anche per chi vuole viaggiare sul filo dei ricordi. Info: www.pulcedacqua.it e www.lapulcenelbaule.it