Mercatino per il progetto. Cervia Social Food

Il progetto Cervia social food e la sartoria sociale Risvolto organizzano la seconda edizione di Garage Sale presso la sede di Cucinasorriso e dell’Emporio solidale in via Levico 11, dedicato in particolare allo shopping di Natale. Sabato 2 dicembre dalle 15 alle 18 si potranno acquistare giacconi, cappotti, oggettistica, ma anche piccoli arredi, elettrodomestici, libri e casalinghi. Tutte le entrate derivanti dalle vendite saranno completamente utilizzate per il sostegno alle diverse azioni del progetto Cervia social food.