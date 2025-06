Mercatino solidale da oggi a domenica

Ritorna a Ravenna, da oggi a domenica, dalle 9 fino alle 19, in piazza San Francesco, il ‘Mercatino solidale’. I volontari di Croce Rossa del Comitato di Ravenna saranno presenti con l’allestimento di una tenda per la vendita di abiti, oggettistica, quadri, libri e tanto altro. L’iniziativa è volta a raccogliere fondi per contribuire alla realizzazione di quanto il Comitato di Croce Rossa compie sul territorio ad opera dei volontari e volontarie della Croce Rossa Italiana, sempre in prima linea.