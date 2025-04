Mercato ambulante da migliorare. Si lavora su infrastrutture e costi

Il mercato ambulante di Lugo chiede attenzione e l’Amministrazione annuncia l’istituzione di un tavolo condiviso. La necessità di attuare correttivi per rendere più appetibile l’appuntamento è stata annunciata durante l’incontro dei giorni scorsi fra l’Amministrazione comunale, con la sindaca Elena Zannoni, e le associazioni Anva-Confesercenti e Fiva-Confcommercio. Le azioni richieste partono da una ricognizione dei posteggi liberi, ritenuta necessaria insieme agli interventi finalizzati a ottimizzare l’uso degli spazi "al fine – spiegano le associazioni – di garantire continuità nei percorsi, migliorare la fruibilità delle aree centrali e rendere più gradevole e accattivante la visita ai frequentatori".

Altro capitolo importante riguarda le infrastrutture di servizio al mercato come parcheggi, da implementare, e bagni pubblici da rendere più decorosi oltre al ‘Mercabus’, da promuovere per favorirne la fruizione degli utenti del mercato. Poi le associazioni hanno chiesto una revisione del canone per l’occupazione degli stalli e dei costi energetici "in particolare – sottolineano – per gli operatori titolari di concessione. La sostenibilità economica è una leva per mantenere il mercato vivo e competitivo nell’attuale difficile congiuntura. Per questo chiediamo anche misure di sostegno al ricambio generazionale e agli investimenti per migliorare l’offerta. Importante, poi, è non abbassare la guardia dei controlli per il contrasto a contraffazione e irregolarità e valutare soluzioni per la valorizzazione di prodotti di pregio".

Infine è stata segnalata l’importanza di un approccio strategico all’attività di marketing e comunicazione per promuovere il mercato. Da parte dell’Amministrazione è stata annunciata, in risposta, l’istituzione di un tavolo di lavoro "che possa condurre – continuano le associazioni – ad azioni condivise di riqualificazione necessarie a garantire il rilancio del mercato come centro di aggregazione, di servizio ed elemento di tradizione per la città di Lugo. In particolare, sono state indicate ipotesi di riorganizzazione di alcuni spazi già attenzionati dall’Amministrazione comunale, è stata presentata la campagna di comunicazione che prenderà a breve il via, ed è stata condivisa l’importanza del Mercabus, ipotizzando azioni informative sul servizio. Sulle tariffe l’Amministrazione si impegna a verificare il costo di partecipazione a mercati similari a quello di Lugo per fare un approfondimento con le associazioni".

Monia Savioli