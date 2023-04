Mercato coperto, ecco il progetto esecutivo

Stasera alle 20.30 il cinema Gulliver di Alfonsine (piazza Resistemza, 2) ospita una serata durante la quale l’amministrazione comunale illustrerà il progetto esecutivo e le tempistiche aggiornate dei lavori per la rigenerazione urbana dell’area dell’ex Mercato coperto. L’iniziativa è aperta a tutti, sia a chi ha partecipato a vario titolo alle attività precedenti, ma anche a chi ancora non ha mai preso parte al progetto. Negli ultimi mesi l’amministrazione e gli uffici del Comune di Alfonsine, insieme ai progettisti dello studio ‘Cataldo-Minguzzi’, si sono confrontati con la Regione per finalizzare il cosiddetto ‘contratto di rigenerazione urbana’, in quanto vincitori del bando regionale rigenerazione urbana 2021: l’accordo accoglie parte degli esiti di ‘Mercato riscoperto’, il percorso partecipativo e di coinvolgimento della cittadinanza alfonsinese fin qui svolto, definisce il progetto architettonico esecutivo, le tempistiche della ealizzazione e le attività partecipative future.

Durante la serata le facilitatrici della cooperativa sociale ‘Villaggio globale’ riassumeranno gli esiti del percorso partecipativo svolto nel 2021-2022, con particolare riguardo alle proposte accolte nel progetto e inserite nel contratto di rigenerazione urbana. Proposte che sono emerse a seguito di una serie di interviste e azioni di sensibilizzazione alle tematiche della rigenerazione urbana rivolte ai cittadini, in modo da sondare i bisogni e i desiderata della comunità. In seguito, mercoledì prossimo ci sarà spazio per ulteriori riscontri da parte del pubblico e per confrontarsi con i tecnici e i progettisti.

Edificato negli anni ‘50 in concomitanza con la ricostruzione del vecchio paese di Alfonsine, il mercato coperto venne costruito per forma e materiali come un magazzino e destinato al commercio di prodotti alimentari e d’uso quotidiano. Successivamente, venne aggiunto il porticato semicircolare come riparo per le attività commerciali e soprattutto per incentivare la funzione di socialità che in maniera naturale il mercato stesso facilitò: era diventato non solo uno spazio per gli scambi commerciali, ma un luogo d’incontro per gli alfonsinesi. Con il trascorrere dei decenni, gli esercizi commerciali hanno man mano cessato le proprie attività e dagli anni ‘90 è rimasto in stato di abbandono.

lu.sca.