Mercato coperto. Rinascita dalle ceneri e lavori in tempi record: "Pronti da lunedì"

Lunedì mattina riapre il mercato coperto di Russi. Era chiuso dal 15 maggio scorso dopo che nella notte un incendio lo aveva reso inagibile. E sabato chiude il “MERCATinO sCOPERTO” di piazza Gramsci. I commercianti sfollati hanno intitolato così, giocando con le lettere, lo spazio vendita provvisorio che hanno allestito in piazza Gramsci, proprio di fronte al mercato coperto. Sono quattro i negozianti che, dieci giorni dopo l’incendio hanno riaperto i loro stand in piazza Gramsci. "La risposta della sindaca è stata tempestiva – afferma Marinella Terebinti, titolare con il fratello Massimo di uno storico frutta e verdura -ci ha messo subito a disposizione questo spazio e noi ci siamo organizzati. I nostri clienti hanno continuato a venire. E da lunedì li rivediamo in uno spazio più bello, o per lo meno più luminoso".

I lavori (bonifica, lavaggio e imbiancatura) più impegnativi rispetto ad altre situazioni dal momento che la struttura ospita un mercato alimentare, si sono svolti nei tempi previsti. Non poteva essere diversamente la Fira di Sett Dulur è alle porte, e pizza Gramsci da sempre oltre a una o due giostre per piccoli, ospita la pista dell’autoscontro dei grandi. Se fuori s vende all’interno del mercato coperto si sfrega.

"Quasi pronti, ma noi apriamo martedi, il lunedì siamo sempre chiusi – afferma sorridendo Simone Saviotti, mentre strofina il banco della pescheria –. Abbiamo lavorato quest’estate – aggiunge – ma non potendo cuocere sul camioncino, non abbiamo potuto servire il nostro fritto".

Nel suo stand, nascosto da un paravento, è armata di spugna anche Catia Ortolani, dello stand Enrico e Catia, rivendita di prodotti caseari, salumi e prosciutti, e altri generi alimentari. "Abbiamo rinnovato lo stand, non era inimmaginabile lavorare con attrezzature macchiate di fuliggine. Alcuni pezzi però li consegnano domani, per cui prevedo un finesettimana di lavoro, Ma lunedì saremo qui, pronti".

E i conti? "Per ora ha fatto fronte alle sue spese vive – spiega Catia Ortolani - il solo noleggio del camioncino ci è costato 3.700 euro al mese. L’assicurazione dovrà rispondere delle spese e del mancato guadagno".

Anche il Comune ha avuto le sue spese. "Abbiamo anticipato, in attesa del risarcimento assicurativo, 90 mila euro, servizi pulizia, bonifica e oneri di discarica, trattandosi di rifiuti speciali – afferma la sindaca Valentina Palli – gli oneri di discarica, i rifiuti erano tutti speciali, e altri interventi. Ora poi si inizia con le perizie. Il primo incontro coi commercianti lo abbiamo avuto subito il giorno dopo l’incendio, tanto che nel giro di una decina di giorni avevano i loro stand in piazza Gramsci, in quel frangente non perdere la clientela era fondamentale. E’ stato poi vincente aver scelto un’unica ditta per tutti, la BenPower di Udine, se ognuno avesse fatto intervenire una ditta diversa i lavori si sarebbero complicati parecchio".

Lunedì tornano al loro posto nel mercato coperto i verdurai, il pescivendolo e i salumieri. E’ bonificato ma chiuso lo stallo della macelleria, l’unico carbonizzato. Scattò lì il corto circuito causa dell’incendio. Non ho ancora informazioni ufficiali, ma non credo che quello stand riaprirà a breve".

Claudia Liverani