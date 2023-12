Mercato coperto,: "sospese le feste nel soppalco"

Il consigliere comunale di Lista per Ravenna, Alvaro Ancisi, ha presentato un’interrogazione relative ad attività di intrattenimento che erano in programma venerdì e sabato scorsi nel soppalco del Mercato Coperto. Nello specifico, precisa Ancisi, si tratta dello “Show in terrazza”, per “cenare, cantare e ballare” (che risulta essersi tenuto) e il “Live show” per “Musica e cena nella taverna più famosa del mondo dove tutti possono cantare e ballare!”. Il consigliere come prima cosa ha depositato, martedì scorso, al dirigente del Suap, un’istanza di accesso agli atti, a seguito della quale "egli ha disposto, il giorno stesso, l’“immediata sospensione per motivi di sicurezza dell’intrattenimento danzante e dell’installazione degli scenari”". Nell’area si possono svolgere "pubblici spettacoli" per una capienza massima di 200 persone, con l’obbligo di garantire un idoneo sistema per verificare il rispetto di tale capienza. Il locale "risulta destinato ad intrattenimento eo riunioneconvegni, con assenza dell’attività danzante e con assenza di scenari"; occorre controllare l’esistenza del “sistema di controllo degli accessi per non superare la capienza dell’area di pubblico spettacolo e di quella dell’intero piano primo, in cui è prevista una capienza massima ammissibile di 336 persone complessivamente”; deve “essere assicurata la presenza, durante l’apertura al pubblico del locale, di quattro addetti antincendio per l’attività commerciale nonché di ulteriori due addetti per l’attività di pubblico spettacolo, tutti muniti di attestato di idoneità”". Il Comune approfondità la questione giovedì con una commissione tecnica.