Mercato Europeo, tra cibo, cultura e mostre

Iniziata l’edizione del Mercato Europeo 2024. Come ogni anno gli oltre 100 stand hanno riempito piazza Andrea Costa e, fino a domani sera, ci sarà la possibilità di assaggiare prodotti in arrivo da tutto il mondo e acquistare oggetti artigianali provenienti da diversi continenti. Il maltempo di ieri non ha certo fermato né gli organizzatori né i curiosi che sin dalla mattina hanno iniziato a leccarsi i baffi per le prelibatezze in vendita. Da tanti anni Lella Falcone è al Mercato Europeo con i prodotti della Sicilia e spiega: "Veniamo qui da quasi 20 anni. La tappa cervese è il top. Ci aspettiamo come ogni volta il meglio, di rivedere i nostri clienti e tante soddisfazioni. Perché poi sono proprio i nostri clienti ad aspettarci ogni anno".

Anche Gioel Armanna, con il suo stand, viene a Cervia da tante edizioni. "Noi abbiamo la taverna greca e siamo qua dal primo anno, questa è la ventunesima edizione. La specialità che vendiamo di più è la pita con la carne di maiale. Tutti i nostri prodotti vengono dalla Grecia. Come ogni volta ci aspettiamo un ottimo successo". Infine, c’è anche chi è nuovo (o quasi) al Mercato Europeo di Cervia come William Peraza. "Per noi – racconta – è il secondo anno con i nostri hamburger alla griglia. Cervia è una tappa bellissima". Il Mercato Europeo non è solo un evento enogastronomico. Riconfermati anche quest’anno gli immancabili eventi culturali collaterali e a scopo benefico. Questa sera, alle 20 nell’area della Torre San Michele ci sarà ’Stra Tango Balliamo’, passi di tango argentino in strada. Ingresso gratuito senza iscrizione. In piazza Garibaldi è in programma la mostra di pittura di artisti romagnoli "Arte in Piazza" curata dall’Associazione Menocchio mentre ai Magazzini del Sale sono allestite la mostra di mosaico e di Lidia Mongiusti, la mostra di ceramiche di Nives Guazzarini la mostra di pittura di Pietro Bartolini e la mostra fotografica di Paolo Cingolani.

La mostra è visitabile fino a domani dalle 10 alle 13 e dalle 19 alle 23. Tra gli stand sarà presente anche il punto raccolta fondi organizzato da "Sei di Cervia se...". Gli stand resteranno aperti fino alle ore 24, pronti ancora una volta ad accogliere i visitatori per gli acquisti o anche solo per una degustazione.

Nessuno avrebbe mai pensato, alla prima edizione, che il ‘Mercato Europeo dei Sapori d’Europa’ potesse diventare un appuntamento stabile del calendario di eventi cervese - tanto da richiamare migliaia di affezionati ad ogni edizione - durante il mese di settembre. Un appuntamento che, negli anni, si è dunque trasformato in un modo per salutare l’estate festeggiando con cibi, profumi e oggetti in arrivo da tutta Europa e oltre.

Ilaria Bedeschi