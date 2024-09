Mercato Europeo, un grande successo

Grande successo per la 21esima edizione del Mercato Europeo dei Sapori d’Europa che si è conclusa domenica sera a Cervia. Il maltempo non ha fermato gli operatori e gli avventori che, come ogni anno, hanno preso d’assalto gli stand per assaggiare prodotti internazionali e acquistare oggetti d’artigianato di ogni tipo. Domenica mattina, poi, oltre duecento persone si sono ritrovate ai Magazzini del Sale per ricordare il segretario generale della Fiva, Armando Zelli, scomparso di recente e legato da un sentimento speciale verso il territorio cervese, i colleghi di Confcommercio Ascom Cervia poi divenuti amici fraterni, le saline, la riviera, l’atmosfera unica del territorio e le opere di solidarietà realizzate insieme a tanti compagni di strada. Ad Armando, ideatore – tra gli altri – del circuito dei Mercati europei, è stato dedicato un momento di commemorazione alla presenza del presidente Fiva, Giacomo Errico, e di tutte le 121 sedi territoriali della Federazione ricordando la sua opera quarantennale come sindacalista appassionato, competente e soprattutto dalla grande umanità. Il Mercato dei Sapori d’Europa, organizzato da Fiva Confcommercio Cervia in collaborazione con Fiva Confcommercio nazionale e Confcommercio Ascom Cervia, è tornato a Cervia per la 21esima edizione. Fiva Confcommercio ha organizzato ancora una volta un grande appuntamento che ha portato in città numerosi turisti, motivati non solo dalla vacanza al mare ma anche dalla possibilità di incontrare le eccellenze enogastronomiche e artigianali europee. Non a caso, nel circuito italiano dei Mercati europei, che comprende venti appuntamenti in varie località, Cervia occupa un posto di primo piano per la qualità degli espositori presenti e per l’afflusso di pubblico.

i.b.