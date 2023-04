Mercato in Festa il 16 aprile Una domenica tra le bancarelle

Per tutta la giornata di domenica 16 aprile piazza del Popolo a Faenza ospiterà un mercato ambulante straordinario accompagnato da musica e intrattenimento. Il Mercato in Festa, organizzato da Comune, Confesercenti, Confcommercio e Faenza C’Entro (il consorzio di promozione delle attività commerciali e artigianali del centro storico), si svolgerà dalle 8 alle 20. L’iniziativa rientra fra quelle che hanno l’obiettivo di dare una maggiore centralità al mercato di Faenza, un’unicità della città e del suo centro storico frequentata da faentini e non, parte di quel ‘centro commerciale naturale’ che coincide con la porzione di città più antica e più centrale. Per Confesercenti e Confcommercio l’iniziativa è un’occasione per vivere una domenica di festa nel centro di Faenza, e per trascorrere una giornata che accontenti tutte le fasce di età e i gusti di qualsiasi tipo di pubblico. Durante la giornata si potranno fare acquisti primaverili sia nei banchi del mercato che nei negozi. In piazza saranno presenti anche il Ludobus di Kaleidos, mentre il pomeriggio vedrà in scena la musica itinerante della Sarti Marching Band. Il Mercato in Festa infatti è oggetto di un contributo della Regione Emilia Romagna nell’ambito del Piano di valorizzazione del centro storico. La navetta elettrica gratuita Green-Go Bus farà un servizio straordinario in centro da piazzale Pancrazi, replicando gli orari del sabato. In Piazza della Libertà sarà allestita anche la tradizionale Fiera del Libro.