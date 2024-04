Mercato tutelato dell’elettricità, proroga al 1° luglio

L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ha annunciato una proroga di 3 mesi per il mercato tutelato dell’elettricità, fissando la nuova data di passaggio al mercato libero al 1° luglio. Resta invariata la data di passaggio delle utenze gas, che rimane al 10 gennaio 2024. La proroga deriva dalle disposizioni del Decreto energia, che ha provocato lo slittamento delle aste per i fornitori del servizio a tutele graduali per i clienti domestici non vulnerabili. La proroga di 3 mesi mira a garantire ai consumatori un periodo sufficiente per essere informati sul passaggio imminente, a preparare la migrazione al servizio con tutele graduali e a limitare il tempo intercorrente tra assegnazione e attivazione del servizio. Con 6 mesi di differenza tra le 2 tipologie di fornitura, le famiglie italiane che si trovano nella maggior tutela nel 2024 dovranno adeguarsi ai cambiamenti secondo uno schema specifico. Coloro che non sono considerati clienti vulnerabili dovranno abbandonare il mercato tutelato e passare al servizio a tutele graduali, se non scelgono un operatore sul mercato libero. Sono invece clienti vulnerabili i beneficiari dei bonus sociali, della Legge 104 o gli ultra 75enni, che rimarranno nel regime tutelato. Per coloro che possono restare o tornare nel mercato tutelato, il processo di registrazione varia a seconda dei requisiti anagrafici o Isee e della presenza di disabilità.

Durante la fase transitoria, i clienti domestici non vulnerabili saranno traghettati al mercato libero con un servizio a tutele graduali, con una durata di 3 anni. Per assistenza nella scelta delle tariffe più convenienti, è possibile rivolgersi allo ‘Sportello Energia’ di Confartigianato della provincia di Ravenna che offre una consulenza gratuita per la bolletta del gas e dell’elettricità. Non solo. Il Consorzio Cenpi di Confartigianato seleziona periodicamente le migliori offerte sul mercato.