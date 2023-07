Mercelli guida i giovani talenti alla scoperta di Mozart

Alle 21 di domani, nel cortile della Rocca sforzesca di Bagnara di Romagna, il direttore artistico di Emilia-Romagna Festival Massimo Mercelli si esibirà con giovani promesse del territorio, nel concerto ’I quartetti per flauto e archi di Mozart’. "È un grande valore per noi ospitare da anni gli eventi di Emilia Romagna Festival, che ci propone sempre serate di altissimo livello e che si sposano con la bellezza della nostra Rocca", ha sottolineato Daniela Pini, assessora alla Cultura di Bagnara.

Con Mercelli si esibiranno Lodovico Parravicini (violino), Leonardo Taio (viola) e Enrico Mignani (violoncello). Il programma prevede anche l’esecuzione di alcune opere di Mozart quali ’Quartetto per flauto ed archi n. 3 in do maggiore, K 285b’; ’Quartetto per flauto n. 4 in la maggiore K 298’ e ’Quartetto per flauto ed archi n. 2 in sol maggiore K 285’.

Ingresso 5 euro, gratuito fino a 10 anni. In caso di maltempo il concerto si terrà nell’auditorium parrocchiale, vicino alla Rocca.