"Merceria Scardovi: non chiudiamo"

L’immobile è in vendita ma i titolari dell’attività non sono assolutamente intenzionati a chiudere il negozio. Dopo quasi 70 anni la Scardovi – Mercerie & Fai da te di via Mentana a Lugo continua a restare aperta. La scelta di vendere l’edificio che la ospita, presa dai proprietari, titolari anche dell’azienda, ha dato vita ad un fraintendimento, supportato dal cartello "vendesi" esposto dall’agenzia immobiliare, che Stefano e Luisa intendono chiarire. "Poco più di un anno fa abbiamo preso la decisione di vendere l’immobile che ospita il nostro negozio per concentrare gli investimenti sull’attività commerciale – spiegano –. Preferiremmo trovare un acquirente che ci consenta di rimanere in affitto qui in Via Mentana 71. Non abbiamo nessuna intenzione di cambiare mestiere". La Scardovi - Mercerie & Fai daTe è un’azienda familiare nata nel 1956 per volontà di Evaristo Scardovi.

m.s.