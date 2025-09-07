Merci, cresce il porto di Ravenna. Ma soffre il settore delle crociere

Una Virtus da sold out
CronacaMerci, cresce il porto di Ravenna. Ma soffre il settore delle crociere
7 set 2025
REDAZIONE RAVENNA
La movimentazione in aumento del 5,5 per cento. Calano del 10 per cento i passeggeri delle navi turistiche .

A Ravenna,. da gennaio, sono sbarcate 1.983.293 tonnellate di merci

Il Porto di Ravenna nei primi sette mesi del 2025 ha movimentato 15.687.199 tonnellate, in aumento del 5,4% (800 mila tonnellate in più) rispetto allo stesso periodo del 2024. Gli sbarchi sono stati pari a 13.703.906 tonnellate e gli imbarchi a 1.983.293 tonnellate (rispettivamente, +6,3% e -0,5%). Il numero di toccate delle navi è stato di 1.524, in aumento dell’1,4%. Analizzando le merci per condizionamento, nei primi 7 mesi del 2025 si evince che le merci secche (rinfuse solide, merci varie e unitizzate) - con una movimentazione pari a 12.495.515 tonnellate - sono aumentate del 3,4% (416 mila tonnellate in più) rispetto allo stesso periodo del 2024.

Il comparto agroalimentare, con 3.298.218 tonnellate, ha registrato nel periodo gennaio-luglio 2025 una crescita pari al 16,3%. Analizzando l’andamento delle singole merceologie, nei primi 7 mesi è stata buona la movimentazione dei cereali. In flessione, invece, il settore crociere. Nel primo semestre gli scali sono stati 43, contro i 45 dello stesso periodo del 2024, per un totale di 126.692 passeggeri, con un calo del 10,8%.

