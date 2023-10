Mercoledì apre il Capanno dell’Ecomuseo

Inaugura mercoledì alle 17.30 il ‘Capanno dell’Ecomuseo del Sale e del Mare’ quale testimonianza di un elemento peculiare dell’identità cervese. Il capanno da pesca, che si trova lungo la via del Vallone è stata poi affidata all’associazione di promozione sociale ‘FESTA’, che ne ha curato il ripristino e la pulizia, anche dopo gli eventi alluvionali. Considerata la pericolosità degli accessi e il desiderio di avere presenti tutti i cittadini interessati, l’evento avrà le seguenti modalità: alle 17 l’appuntamento è presso Torre San Michele con trasporto gratuito per via Vallone. Alle 17:30 sarà inaugurato il capanno dell’Ecomuseo del sale e del mare. Alle 18 un aperitivo e alle 20 ritorno con trasporto gratuito a torre San Michele. Prenotazione obbligatoria: 3343298097 o a ssociazionefestacervia@gmail.com.