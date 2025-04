Mercoledì ’Baskin Day’ al Pala Lumagni

Mercoledì 9 aprile, dalle 9.30 alle 12.30, il Pala Lumagni di Lugo ospiterà una partita di baskin - il basket inclusivo che garantisce l’accesso a persone con diversi tipi di disabilità - tra il Polo Tecnico Professionale di Lugo e l’Its ’A. Oriani’ di Faenza.

Il ’Baskin Day’ fa parte delle competizioni sportive scolastiche ed è un’importante occasione per celebrare lo sport come strumento di inclusione.

Nato nel 2001 a Cremona, il baskin è pensato per favorire la partecipazione attiva di tutti i giocatori, valorizzando il contributo di ciascuno, indipendentemente dalle capacità fisiche o motorie. Le regole del gioco sono modificate per garantire che ogni partecipante possa dare il proprio contributo, promuovendo inclusione, cooperazione e rispetto reciproco. Nel baskin il successo è strettamente legato al lavoro di squadra e dall’impegno comune.

L’evento sportivo di mercoledì 9 aprile non sarà quindi solo una partita, ma una dimostrazione del lavoro che il Polo di Lugo ha messo in campo negli ultimi anni per promuovere l’inclusione attraverso lo sport. Il baskin è infatti stato introdotto l’anno scorso nell’istituto, dando l’opportunità agli studenti e alle studentesse con disabilità di praticare questa disciplina insieme ai loro compagni. A rendere più speciale la giornata del 9 aprile, comprovando nel contempo gli intendimenti socio-culturali perseguiti dall’istituto scolastico, sarà la presenza della sindaca di Lugo Elena Zannoni e dell’assessora alle politiche giovanili e pari opportunità Federica Lolli, che hanno voluto prendere parte alla "prima" lughese di questa iniziativa.

Un ringraziamento speciale va al dirigente scolastico del Liceo di Lugo, Giancarlo Frassineti, e al dipartimento di Scienze motorie e sportive del Liceo, che hanno concesso lo spazio e reso possibile la realizzazione dell’iniziativa. Per informazioni www.iispololugo.edu.it