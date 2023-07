Mercoledì di temperature estreme Pochi turisti in giro in centro "Con questo caldo è faticoso"

Anche con temperature attorno ai 38° la vita è una questione di prospettive. Rudy e la figlia Anastasia, a pochi metri dalla Basilica di San Vitale, sorridono quando gli chiediamo come arginano il caldo. "Noi siamo di Assemini, in provincia di Cagliari. Mia moglie mi ha detto che oggi lì sono previsti per 47°, per cui ci accontentiamo", racconta l’uomo, di passaggio a Ravenna dopo essere andato con la figlia a Bologna al concerto dei Depeche Mode. "Straordinari come sempre. E poi ad Anastasia sono piaciuti: meglio di così non poteva andare". Nella tasca dello zaino l’immancabile bottiglia d’acqua da un litro e mezzo.

"In città resteremo giusto oggi. Adesso andremo a vedere i mosaici", aggiunge. La coppia composta da Giancarlo e Giovanna, reduci da una vacanza a Pesaro, la incontriamo in piazza del Popolo. "Il caldo ci uccide", ironizza Giancarlo. "Resteremo a Ravenna un paio d’ore – precisa Giovanna, che in mano tiene una cartina della città –, per poi rientrare a Bergamo e Pavia. Come ci troviamo con queste temperature? Male. Ieri sera (martedì, ndr) eravamo a Fano e siamo scappati". Muoversi, specie nelle ore più calde della giornata, è un ’impresa titanica. La pelle collosa e il sudore lungo la schiena accompagnano chi ha l’ardire di attraversare la piazza. Cercano rifugio in un cono gelato due amici, Jimmy da Manchester (tifoso dello United) ed Enzo, dall’Iran. I due, complici affetti e amicizia, si ritrovano saltuariamente. "Il gelato è l’unico modo per farcela", scherzano. Jimmy è sposato con una ragazza di Ravenna e ha vissuto diversi anni a Ferrara. Enzo in città è già venuto un’altra volta. La giornata prevede chiacchiere tra amici e tappa a San Marino, dove Jimmy è in cerca di un regalo per la moglie (oggi è il loro anniversario di matrimonio). "Fa davvero molto caldo, infatti ora cerchiamo un posto dove bere qualcosa", raccontano in inglese tre turiste tedesche che trascorreranno in Italia cinque giorni, divisi tra Cesenatico, Ravenna, Parma, Verona e Milano. A due passi dalla Rocca Brancaleone incrociamo Antonio Ghinassi, 90enne che a domanda risponde così: "Al caldo si resiste stando in casa col condizionatore acceso. Io sono uscito giusto per comprare il giornale. Faccio i miei 2-300 metri fino all’edicola, e poi rientro a casa". Ghinassi a dispetto dell’età e delle temperature vorrebbe andare a lavorare in ufficio (per una vita lo ha fatto l’assicuratore all’UnipolSai), "ma gli eredi non vogliono", scherza.

E allora meglio restare in casa, "mangiare tanta frutta e verdura, quando c’è modo, visto che una fetta di cocomero mi è costata 4,90 euro", e godere dei benefici del condizionatore. Il giornale e l’amata Inter – "non mi è piaciuto il comportamento di Lukaku, però Thuram può far bene" – sono le consolazioni della giornata. Al centro commerciale Esp, in via Bussato, c’è chi ha eletto un secondo domicilio. Chi ci lavora racconta che qualche affezionato cliente entra la mattina e ne esce dopo diverse ore, camminando per la galleria commerciale (logicamente con aria condizionata). "Che calura", dice un cliente uscito per fumare una sigaretta. Gli altri commenti raccolti da chi passa dall’aria condizionata all’afa esterna sono dello stesso tenore: "Non ce la posso fare, ma scherziamo" fino allo "speriamo che duri poco". L’immagine di un cliente che esce col carrello pieno solo di acqua minerale la dice lunga: ognuno resiste come può. In attesa che passi.