Mercoledì si svela il murale in ricordo dei giorni dell’alluvione

Al Palazzetto dello Sport di Russi il murale a ricordo dello spirito di unione del territorio durante l’alluvione 2023. Mercoledì 25, al Palazzetto dello Sport in via Calderana (ore 18), sarà inaugurato il murale ideato e dipinto dagli artisti dell’Associazione Artej, Walter Reggiani e Claudio Dumini. Tema: ricordare l’alluvione 2023, valorizzando lo spirito di unione del territorio. L’opera è stata realizzata in collaborazione con il Comune di Russi, nell’ambito del progetto solidale di Coop Alleanza 3.0 "Più vicini", che consente a soci e clienti di scegliere, sia online che nei punti vendita, tra una serie di progetti da realizzare. Nel 2023 l’idea presentata dagli artisti di Artej è stata selezionata assieme ai progetti di Pro Loco Russi (realizzare case per nidificazione e rifugi per ricci all’Oasi della Villa romana) e del Comitato gemellaggio di Russi (organizzazione evento "I libri della fantasia", letture, percorsi e laboratori creativi dai racconti di Gianni Rodari). Coop Alleanza 3.0 ha poi finanziato i progetti in modo proporzionale alle preferenze ottenute. "Nei momenti più difficili, è la forza della comunità a fare la differenza", sottolinea la vice Sindaca Grazia Bagnoli.