Mercoledì sotto le stelle, due appuntamenti

Date le alte temperature, è stato deciso lo spostamento dello spettacolo ‘Agostino Codazzi, storia di un cartografo’ in programma per stasera, che si svolgerà in piazza Savonarola alle 22.15 nell’ambito dei Mercoledì sotto le stelle. Al programma si aggiunge un’ulteriore attività in corso Garibaldi, area pedonale: dalle 21 alle 22.30 ‘Esposizione di materiali neolitici’ illustrati dai prof Claudio Cavazzuti, Antonio Curci e Marialetizia Carra del Dipartimento di Storia Culture e Civiltà dell’Alma Mater.