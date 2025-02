Merenda mediterranea. Educazione ai cibi a scuola

La Coldiretti di Ravenna, la Fondazione Campagna Amica, il Rotary della Romagna Ovest, in collaborazione con l’Istituto Alberghiero di Riolo Terme hanno lanciato una iniziativa di educazione alimentare e sostenibile nelle scuole con il concorso ’Merenda slow mediterranea’.

"Il nostro intento – afferma Assuero Zampini, direttore della Coldiretti Ravenna – è volto a salvaguardare la salute dei più giovani, creare consumatori consapevoli e promuovere tra gli studenti un’alimentazione genuina e sostenibile ispirata ai principi della dieta mediterranea con filiera corta, stagionalità e sostenibilità. Cominciando dalla merenda consumata scuola".

L’iniziativa ha trovato nell’Istituto riolese una concordanza d’intenti, come spiega il dirigente Stefano Rotondi: "Da due anni la nostra scuola fa parte della rete regionale delle scuole che promuovono salute sulla base di un patto formativo con cui s’impegna ad adottare documenti e progettualità centrati dul tema della salute e del benessere psico fisico e sociale, mettendo in risalto l’educazione alla salute".

In tale ottica si svolge il concorso ’Merenda slow mediterranea’ al quale si sono iscritti 60 studenti che dovranno presentare un elaborato video entro il 25 febbraio. I partecipanti dovranno creare nella cucina di casa una merenda sana, ispirata ai valori della dieta mediterranea: materie semplici del territorio e stagionali con filiere corte, indenni da trasformazioni industriali che l’azienda agricola Cà di Viazadur di Faenza fornirà gratuitamente.

Esempi di merende così fatte sono state preparate dagli studenti alla presentazione del concorso. Gli obiettivi a cui punta il concorso sono: eliminazione dei distributori automatici di snack e bevande contenenti eccessive quantità di zuccheri, sale, additivi chimici; acquisizione, da parte degli studenti, di maggiore consapevolezza in termini di scelta e consumo degli alimenti acquistati durante la permanenza a scuola; modifica dei comportamenti degli alunni riguardo la scelta della merenda.

Ai vincitori andranno borse di studio messe in palio da Coldiretti (400 euro) e Rotary (200 euro) per l’acquisto di libri di testo e abbigliamento professionale. Il concorso s’inserisce nelle attività in cui la Coldiretti è impegnata da 25 anni con il progetto "Educazione alla Campagna Amica", un percorso educativo che coinvolge mezzo milione di bambini all’anno su tutto il territorio nazionale, oltre mille in provincia di Ravenna con l’obiettivo di formare dei consumatori consapevoli.

Beppe Sangiorgi