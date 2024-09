Merendi, tornitura e stampa 3D

Merendi Alfio & C. è una snc di Lugo leader nella lavorazione conto terzi di tornitura e fresatura 4/5 assi in continuo e stampa 3D dei metalli. L’azienda nasce nel 1980 come ditta individuale su iniziativa del titolare, appunto Alfio Merendi. Inizialmente si utilizzavano solo macchine utensili tradizionali. Successivamente, la ditta si è trasformata in snc ed ha iniziato ad introdurre progressivamente nel ciclo produttivo macchinari a controllo numerico computerizzato. La politica aziendale, rivolta all’innovazione, è sempre stata quella di investire in macchinari di volta in volta tecnologicamente più avanzati e precisi come torni a controllo numerico dotati di asse y, contromandrino e moduli rotanti. Dal 2009 si è implementato un nuovo reparto di fresatura a controllo numerico computerizzato 4/5 assi. Nel 2014 è stato introdotto un centro di tornitura/fresatura integrate a 5 assi Mori Seiki Nt4250 ed una sala metrologica che accoglie una macchina di misura a controllo numerico computerizzato Dea 5 assi a scansione continua per un adeguato controllo dimensionale delle misure critiche dei pezzi realizzati.

Proprio quest’anno si è concretizzata una importante novità. Luca Merendi, figlio dei titolare, da sempre in azienda, ha fortemente voluto lanciarsi in una nuova sfida, ovvero quella di introdurre una macchina di stampa 3D dei metalli Slm 280. Questa macchina, mediante un processo di fusione laser selettiva, permette, partendo dalle polveri di superleghe e non, la realizzazione di parti finite o di semilavorati non altrimenti realizzabili con gli attuali processi di pressofusione o tramite asportazione materiale. Sfruttando ad esempio il concetto di ottimizzazione topologica, è possibile realizzare parti solide, ma cave all’interno, che hanno un elevato rapporto resistenza meccanica/leggerezza. Un importante vantaggio è quello di poter realizzare canalizzazioni interne per il passaggio di liquidi e gas, impossibili da realizzare con altre metodologie. Un altro impiego di questa nuova tecnologia è costituito dalla possibilità di realizzare prototipi perfettamente funzionanti ed utilizzabili prima dell’eventuale produzione in serie. L’azienda può gestire internamente l’intera filiera produttiva di un componente progettato per l’additive manufacturing, ovvero selezione polveri, stampa del componente, trattamento termico di distensione, lavorazioni meccaniche per la finitura delle tolleranze e collaudo finale.

Merendi Alfio & C ha sede a Lugo in via dell’Artigianato e occupa uno stabile di circa 1.000 metri quadrati. L’attuale assetto della ditta coi suoi reparti di macchine utensili tradizionali, centri di lavoro e torni a controllo numerico computerizzato, cui va aggiunto il nuovo reparto stampa 3D, permette di soddisfare ordinativi che vanno dal pezzo singolo alla grande serie. Tutto questo non sarebbe naturalmente possibile senza la presenza di un valido team di operatori tecnici seri, capaci e preparati. Attualmente gli addetti sono 21, di cui 2 soci. La ditta lavora per clienti che operano in svariati settori, tra cui auto motive & racing, oleodinamico e costruttori di macchine automatiche. Il principale obbiettivo dell’azienda è sempre stata la qualità del prodotto finale, vengono pertanto seguite con attenzione tutte le fasi di realizzazione e di controllo della produzione.