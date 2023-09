‘Mese rosa, percorso azzurro’, gli eventi della Lega contro i Tumori

Tante le iniziative messe in campo dalla Lilt (Lega Italiana della Lotta contro i Tumori) di Ravenna sul territorio, soprattutto lughese. ‘Mese rosa, percorso azzurro 2023’ è il titolo dell’iniziativa, che mette in luce l’attenzione rivolta alle patologie che possono colpire sia donne che uomini. Nell’intero mese di ottobre, infatti, le donne, con meno di 45 anni e più di 74, potranno prenotare un colloquio per avviare un percorso preventivo personalizzato presso le Senologie di Ravenna (345.4233751), Faenza (0546.691569), Lugo (0545.214199) e l’Oncologia di Lugo (0545.214093). Nell’ultima settimana di novembre sarà, invece, possibile prenotare una visita andrologica preventiva (345.4233751). "Continuerà anche la formazione a scopi preventivi nelle scuole – sottolinea la presidente Lilt di Ravenna, Laura Baldinini Senni –. In questo i ragazzi potranno informare i più giovani e sottoporsi anche allo screening andrologico effettuato dai nostri medici che mettono a disposizione la loro professionalità e umanità, valore aggiunto quest’ultimo, importantissimo quando si parla di patologie come quella del tumore". Le iniziative, collegate in parte a raccolte fondi, partiranno domenica 1 ottobre con il primo appuntamento conviviale previsto, l’aperipranzo alle 12.30 a Ca’ Vecchia di Voltana durante il quale sarà messa in evidenza l’importanza del binomio cibo-salute. Il secondo si svolgerà domenica 12 novembre alle 12.30 a Ravenna dai Salesiani della Parrocchia dei Santi Simone e Giuda tra sangria, paella e crema catalana.

Tornando al programma di ottobre, venerdì 13 alle 20.45 al teatro Moderno di Fusignano sarà riproposto lo spettacolo che ha registrato due date di sold out al Rossini nella primavera scorsa, messo in scena dalla compagnia teatrale ‘Amici del Pronto Soccorso’ con la commedia ‘Con ‘sta neve e con ‘sto vento chi è che bussa al mio convento?’. Il ricavato della serata sarà destinato all’acquisto di un’auto per l’hospice di Lugo, per favorire lo spostamento degli operatori nell’Assistenza domiciliare cure palliative. "Quella che hanno è molto vecchia – sottolinea Baldinini Senni –. Grazie alla raccolta dello spettacolo e all’importante donazione che abbiamo ricevuto e di cui svelerò l’origine durante la cerimonia di consegna, siamo prossimi alla riuscita dell’intento". Martedì 17 ottobre il centro estetico ‘L’essenza’ di Sant’Agata – che già interviene negli hospice di Lugo e Faenza - offrirà la possibilità a tutte coloro che vorranno di effettuare pedicure, manicure, massaggio al volto, a una offerta minima di 10 euro, devoluti ai progetti di prevenzione della Lilt. Infine, l’ultima delle novità, la mostra che sfocerà in una vendita all’asta, di 74 quadri di autori romagnoli, da Ruffini a Vassura, ospitata dal 25 novembre al 3 dicembre nella sala di esposizione dell’Ascom di via Acquacalda 29. L’asta, che si svolgerà il 3 dicembre dalle 15 alle 18 con il supporto dei banditori Gianni e Paolo Parmiani, consentirà di devolvere metà del valore delle opere acquistate, messe a disposizione dalla signora Paola Fabbri, all’acquisto di un ecografo di nuova generazione per la senologia di Lugo e ai progetti di prevenzione della Lilt.

Monia Savioli