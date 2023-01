Messa e apericena con i Barattoni Rondinelli

Prima una messa nella chiesa arcipretale e poi un’apericena al Buddha Bar di Fusignano per ricordare, tra sacro e profano, i propri antenati che "hanno vissuto, lavorato, difeso, ricostruito Fusignano e qui sono morti e sono sepolti". È questa l’insolita iniziativa organizzata da Fulgida Barattoni Rondinelli, presidente di Ipb (International Peace Bureau) Italia, la più antica e vasta federazione mondiale di associazioni che si occupano di pace e diritti umani. L’appuntamento, aperto a tutti, è per il 4 febbraio alle 18.30 nella chiesa arcipretale di Fusignano. Poi, come da antica tradizione romagnola, come spiega Fulgida Barattoni Rondinelli, "ci ritroveremo tutti all’apericena organizzato al Buddha Bar del nonno Rico per ri-cor-dare quanto hanno fatto per noi i nostri vecchi, le lotte operaie, i primi scioperi, la fame, la miseria, le lotte partigiane, il loro stoico “tenere duro sempre”. Il nonno Enrico (padre di Fulgida, ndr) diceva al nipote “té bota tabac”, trasmettendogli la forza con cui lui stesso era uscito dalle buche di El Alamein e con mezzi di fortuna, tra mille peripezie, a piedi, era tornato nella sua Fusignano distrutta e piano piano ricostruita con gli altri cittadini". La storia dei Barattoni Rondinelli si interseca più volte con quella collettiva come nell’aprile 1944 con l’eccidio del Palazzone di Fusignano.