Messa e coro in chiesa e in piazza

Per la Giornata dell’unità nazionale e delle forze armate, oggi alle 11 nella chiesa di San Martino di Conselice è in programma la messa in suffragio dei Caduti di tutte le guerre. È prevista la partecipazione del coro Pradevai San Fior (Treviso) in chiesa e in piazza ‘Foresti’. A seguire, saranno deposte corone ai monumenti ai Caduti di Conselice, San Patrizio e Lavezzola. La giornata terminerà alle 17.30, nella chiesa di San Patrizio, con il coro Pradevai. Celebrazioni anche a San Potito di Lugo dove alle alle 11 c’è la messa nella chiesa parrocchiale, alle 11.45 una preghiera per i caduti con deposizione di una corona al monumento dei Caduti e alle 12 aperitivo nella sala parrocchiale.