Messa e ’pizza insieme’ a Voltana

In occasione del 70esimo anniversario della posa della prima pietra della chiesa di Voltana, avvenuta il 4 ottobre 1953, la comunità parrocchiale ha organizzato alcune iniziative a ricordo. Oggi alle 20, nella chiesa intitolata ai santi Antonio di Padova e Giovanni Bosco,il parroco don Maurizio Ardini celebrerà una messa: "La funzione religiosa – spiega il sacerdote don Maurizio Ardini – sarà preceduta dall’allestimento, all’esterno della chiesa, di un ‘mega’ simbolico mattone a ricordo di questa ricorrenza". Seguirà la posa di mattoncini da parte dei bambini.

Alle 21 è in programma ‘Pizza insieme’, momento conviviale ad offerta libera (prenotazioni: 339 4595854). Nei giorni successivi sono in programma altre iniziative: domenica 8 la messa delle 11.15 sarà animata dai ragazzi del catechismo, mentre giovedì 12 alle 21 ci sarà l’Adorazione del Vicariato per le vocazioni. Infine domenica 15 alle 11.15 don Ardini celebrerà la messa degli anniversari di matrimonio.

Da oggi al 15 ottobre all’interno della chiesa sarà possibile visitare la mostra fotografica ‘Momenti di vita parrocchiale’, a cura di Gloria Pagani e Maurizio Tabanelli, con documenti e testimonianze che ricostruiscono la storia della Parrocchia a partire dalle sue origini. La costruzione della parrocchia di Voltana risale al 1940.

Luigi Scardovi