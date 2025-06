Messa giubilare del Corpus Domini nella basilica di San Giovanni Evangelista

Alle 20.45 di stasera, la basilica di San Giovanni Evangelista ospiterà la Santa Messa solenne del Corpus Domini. Sarà una celebrazione giubilare, con la possibilità di ottenere l’indulgenza.

La celebrazione sarà presieduta dall’arcivescovo Lorenzo Ghizzoni, con la presenza di interpreti Lis (Lingua dei segni italiana) per favorire la partecipazione delle persone sorde.

Al termine della celebrazione eucaristica, partirà la processione con il Santissimo Sacramento per le vie del centro storico. Il corteo partirà dalla basilica e proseguirà lungo un percorso che toccherà via Diaz, piazza del Popolo, piazza Garibaldi, via Gordini, via Ricci, piazza Caduti, via Mazzini, via Castel San Pietro, per concludersi alla chiesa di San Rocco.