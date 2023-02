Messa in sicurezza delle strade per 2 milioni Lavori da lunedì: interessati il forese e la costa

In arrivo un pacchetto di interventi per oltre 2 milioni di euro che interesseranno le strade del forese e della fascia litoranea. Si comincerà lunedì con alcuni interventi riguardanti la messa in sicurezza delle strade del forese e del centro vicino al mare. L’importo complessivo di 2.100.000 euro sarà così distribuito: 800mila per il forese e mentre la cifra più cospicua di 1,3 milioni euro destinata alla costa. Il programma degli interventi prevede la realizzazione di asfalti nelle strade di alcune località del forese tra le quali via Montaletto, via Sant’Andrea, via Concezione, via Cannuzzola e Zavattina. Sulla fascia costiera, invece, saranno realizzati lavori in diverse zone. A Pinarella e Tagliata gli asfalti riguarderanno via Brianza, via Maremma, viale De Amicis, via Pinarella, viale San Marino e via Piemonte. Si prosegue a Cervia dove saranno interessati il Piazzale della Resistenza, via Malva Nord, via Caduti per la Libertà e nel sottopasso ferroviario di via Fusconi. Infine, a Milano Marittima le saranno interessate viale Romagna, via Raffaello e via Rovigo.

Nelle prossime settimane, dunque, saranno diversi i cantieri attivi i quali comporteranno, inevitabilmente, deviazioni di traffico per il periodo necessario a terminare gli interventi e sarà adottata una regolamentazione temporanea della circolazione per garantire la sicurezza stradale. Il cronoprogramma dei lavori che prevede la partenza come detto tra due giorni potrebbe subire tuttavia variazioni anche in base all’evoluzione delle condizioni meteorologiche, comportando modifiche e slittamenti all’attuale calendario. Si ricorda che, attualmente, è in corso anche l’importante intervento di rigenerazione urbana dell’ultimo stralcio di viale dei Mille, nel tratto che va da via Calatafimi a viale Capua. Il progetto prevede la riqualificazione paesaggistica del viale in continuità e proseguimento con i tratti di strade già realizzati. È previsto il rifacimento dei marciapiedi, il prolungamento della pista ciclabile sul lato nord del viale, il posizionamento degli elementi di arredo e la riorganizzazione dei parcheggi secondo le linee precedenti stralci. L’intervento di miglioramento prevede la sostituzione dell’impianto di illuminazione pubblica e la sistemazione della dotazione verde del viale. Sull’abbattimento di una ventina di alberi in via dei Mille, ha presentato un’interrogazione il gruppo Romagna Cervese. I lavori, della durata di quattro mesi, hanno un importo di 758.600 euro.

