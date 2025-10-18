Messa in sicurezza post alluvione. Mezzo milione per quattro cantieri

Quattro importanti cantieri di ripristino e messa in sicurezza nelle aree colpite dal maltempo del settembre 2024. Si tratta di interventi, tre a Casola Valsenio e uno a Riolo Terme, per i quali la giunta dei sindaci dell’Unione della Romagna Faentina ha approvato i progetti esecutivi. Opere dal valore complessivo di oltre mezzo milione di euro, finanziate con un decreto regionale di luglio scorso, nell’ambito del piano per la ricostruzione post emergenza.

Il primo cantiere riguarda la prosecuzione della messa in sicurezza di via Colombarina a Casola Valsenio, per circa 80mila euro. La seconda opera casolana prevede il rifacimento del muro sotto-strada di via Laharnar, per 120mila euro. Ulteriori 180mila euro saranno investiti per la movimentazione del terreno e la messa in sicurezza di un versante franato tra Rio Casola e Rio Peschiera.

Per il sindaco di Casola Valsenio Maurizio Nati, "lavorare in sinergia è fondamentale per completare la ricostruzione e la ripartenza dei nostri Comuni. Gli interventi approvati nei centri dell’Unione testimoniano come siamo ripartiti più forti di prima, consapevoli della resilienza e della capacità di rimboccarsi le maniche di tutti gli attori del territorio".

Quanto a Riolo Terme, il progetto approvato riguarda la realizzazione di un rivestimento di protezione contro le erosioni sulla sponda destra del Senio, nella zona di via Bertozzi. Un’opera da 180mila euro che, come evidenziato nella nota dell’ente, mira a mettere in sicurezza la strada comunale, dove le piene avevano indebolito l’argine e messo a rischio la viabilità. "Si tratta di opere rilevanti nell’ottica di un ritorno graduale alla normalità – ha commentato la sindaca di Riolo, Federica Malavolti –. Progetti che sbloccano risorse importanti per la sicurezza dei cittadini e che si realizzano grazie al lavoro di squadra tra amministratori, tecnici dell’Unione e della Regione, ai quali va il ringraziamento della comunità".