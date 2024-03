"Metà dei dipendenti sono donne"

Il Gruppo Cassa di Ravenna presieduto da Antonio Patuelli (foto) e diretto da Nicola Sbrizzi (che include anche Banca di Imola, Banco di Lucca e del Tirreno e tre società di prodotti e servizi), "sottolinea l’importanza – si legge in una nota – di perseguire strategie di inclusione e valorizzazione della parità di genere, principi cardine del Codice Etico del Gruppo La Cassa, nella consapevolezza che ambienti di lavoro inclusivi e capaci di valorizzare le differenze, non solo di genere, producono benefici per i lavoratori, per le banche e società del Gruppo e per i clienti: imprese e famiglie. Nel 1997 le donne in Cassa di Risparmio di Ravenna erano già il 44% dei dipendenti, ad oggi la percentuale è salita al 50%. Nel gruppo i dirigenti donne sono saliti al 35% del totale dei dirigenti: al 31/12/2016 la percentuale era del 16%. Il consiglio di Amministrazione della Cassa ha visto salire al 33,33% gli amministratori di genere femminile".