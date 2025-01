Metalmeccanici, è sciopero. Braccia incrociate e presidio. Martedì stop per otto ore

Migliaia di lavoratori, per 439 aziende metalmeccaniche, incroceranno le braccia per otto ore martedì per lo sciopero proclamato da Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil della provincia di Ravenna. Nella stessa giornata è in programma anche un presidio dalle 10, davanti alla sede di Confindustria Romagna in via Barbiani 10 a Ravenna.

La decisione dello sciopero è stata presa in seguito alla rottura della trattativa per il rinnovo del contratto nazionale dei metalmeccanici. È inoltre stato disposto il blocco di straordinario e flessibilità. "Dopo sei mesi di confronto – si legge in una nota sindacale – la trattativa si è interrotta per la responsabilità di Federmeccanica e Assistal che hanno respinto buona parte delle richieste contenute nella piattaforma presentata dai sindacati. Ora è necessario riconquistare il tavolo della trattativa e la mobilitazione per il rinnovo del contratto collettivo. Le ragioni, che hanno portato alla proclamazione dello sciopero, sono molteplici. Le associazioni datoriali hanno infatti proposto, in sede di trattativa, una contro-piattaforma irricevibile per i sindacati. Federmeccanica e Assistal hanno presentato un documento in cui respingono la richiesta di aumento di 280 euro (liv. C3); non è previsto alcun aumento certo nel contratto nazionale ma è tutto legato all’andamento inflattivo; peggioramento della clausola di salvaguardia posticipando di 6 mesi parte dell’aumento sui minimi; nessuna volontà di rendere efficaci gli aumenti contrattuali, per impedire l’assorbimento dei superminimi. Per quanto riguarda i premi di risultato, per i lavoratori delle aziende senza contrattazione aziendale viene proposta una soluzione di fatto impraticabile e difficilmente raggiungibile".

"In base alle elaborazioni dei nostri istituti di ricerca – affermano Andrea Mingozzi (Fiom Cgil Ravenna), Nicolas Alan Bertilotti (Uilm Ravenna) e Riccardo Zoli (Fim Cisl Romagna) – le aziende avrebbero risorse per accogliere le richieste sindacali, pure nel Ravennate".