Metalmeccanici, nasce una scuola Formerà carpentieri e saldatori

Nasce a Ravenna una nuova realtà rivolta a ragazzi e ragazze maggiorenni che vogliono imparare una professione ed entrare nel mondo del lavoro. Si tratta di un’Academy completamente gratuita, per formare i giovani nel settore metalmeccanico. JOB Industrial Academy è un progetto nato per conciliare due esigenze: da un lato, quella di figure in cerca di occupazione, che desiderano crescere, formarsi e iniziare a lavorare come saldatori, carpentieri, tubisti, meccanici, montatori, ecc. Dall’altro, quella delle aziende del settore, che faticano a individuare profili specializzati e che possono, così, trovare e assumere i migliori talenti.

Il centro, situato in via Vittorio Emanuele Orlando 4 nella zona Bassette, può contare su una struttura di circa 2.000 metri quadrati complessivi e mette a disposizione docenti qualificati, strumenti e attrezzature, per una formazione che va oltre quella strettamente professionale. Ogni corsista, infatti, viene formato anche sotto l’aspetto delle abilità e della sicurezza sul lavoro e supportato da professionisti esperti (career coach) nell’identificare punti di forza, aree di miglioramento e percorsi di carriera più adatti alle attitudini del singolo.

Proprio per la sua importanza socio-economica, l’iniziativa è patrocinata dal Comune di Ravenna. "Auspico che questo progetto, a cui l’Amministrazione ha concesso il patrocinio per la sua valenza socio-economica – afferma Federica Moschini, assessora al Lavoro –, possa fornire un’utile offerta formativa per collegare la scuola al mondo del lavoro, offrendo una valida risposta alle aziende che stanno affrontando un momento di difficoltà nel reperire manodopera specializzata, creando così una connessione fra domanda ed offerta di lavoro".

"Questo progetto è la dimostrazione che si può credere nei giovani e nelle persone che hanno voglia di mettersi in gioco – sottolinea Franco Greco, manager Industrial Division di JOB – e che fare qualcosa di concreto è possibile".

